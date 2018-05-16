Повилась карта пешеходных маршрутов по самым освещенным местам Петербурга

В сети появилась интерактивная карта пешеходных маршрутов по освещенным местам Петербурга. Путеводитель был создан «Ленсветом» к международному Дню света.

Всего представлено 10 маршрутов в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Московском районах, а также в районе площади Восстания, Владимирского проспекта. Прогулка по ним может занять от 30 минут до полутора часов. Чтобы воспользоваться картой, необходимо нажать на кнопку «Выбрать маршрут» и следовать по меткам на карте: они сделаны так, чтобы можно было увидеть максимальное количество достопримечательностей, а вечером - самые освещенные здания в городе.

Ранее петербургский архитектор и арт-директор школы дизайна Wall Art School Екатерина Новикова нарисовала карту пешеходного маршрута по Васильевскому острову (с 2-й по 19-ю линии) для тех, кто хочет срезать путь и не встречаться с машинами. Она же стала автором карт проходных дворов Петербурга: по дворам Невского, Литейного и Лиговского проспектов.