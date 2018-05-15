Через разведенный Дворцовый мост над Невой пройдет канатоходец

Над разведенным Дворцовым мостом через Неву пройдет потомственный канатоходец Расул Абакаров. Петербуржцы смогут увидеть уникальное представление в ночь на 27 мая - в этот день Петербург отметит свое 315-летие.

Представление входит в программу звукового шоу "Поющие мосты". Праздничные мероприятия начнутся 26 мая в 23:30. Перед этим на Адмиралтейской набережной покажут светомузыкальное представление, а для гостей будет играть симфонический оркестр. Музыканты исполнят популярные мелодии петербургских и ленинградских композиторов.

День города будут праздновать два дня: 26 и 27 мая. 26 мая на Дворцовой площади выступят солисты Большого и Михайловского театров и оперные певцы.