Тюлень Гоглик, спасенный петербуржцами в феврале, вернулся в море
Тюлень Гоглик, которого сотрудники «Фонда друзей балтийской нерпы» спасли с российского военного острова Гогланд, вернулся в естественную среду обитания. Об этом написали в группе центра спасения тюленей «Вконтакте». «Гоглик очень добрый и славный тюлешка и мы рады были с ним познакомиться. Всех причастных к его судьбе ещё раз благодарим и желаем тюленю счастливой охоты!», - отметили сотрудники фонда балтийской нерпы.
Напомним, в конце февраля сотрудники Центра реабилитации морских млекопитающих искали вертолет для спасения белька с российского военного острова Гогланд, что в 40 км от Финляндии и 180 км от Петербурга. 10-дневный детеныш отбился от матери. Номинанты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская рассказали, что малыша первыми обнаружили работники метеослужбы, которая располагается на северной оконечности острова Гогланд.
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