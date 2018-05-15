Тюлень Гоглик, спасенный петербуржцами в феврале, вернулся в море

Тюлень Гоглик, которого сотрудники «Фонда друзей балтийской нерпы» спасли с российского военного острова Гогланд, вернулся в естественную среду обитания. Об этом написали в группе центра спасения тюленей «Вконтакте». «Гоглик очень добрый и славный тюлешка и мы рады были с ним познакомиться. Всех причастных к его судьбе ещё раз благодарим и желаем тюленю счастливой охоты!», - отметили сотрудники фонда балтийской нерпы.