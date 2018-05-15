Фото дня: почти 200 пустых новых машин ДПС на Дворцовой площади

Петербуржцы сообщают о том, что рано утром на Дворцовой площади выстроились порядка 200 новых и пустых машин ДПС.

Вид на ровные ряды автомобилей из окна Зимнего дворца опубликовала в своем Instagram научный сотрудник проекта «Эрмитаж 20/21» и номинантка премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Ксения Малич.

«Утренний сюрреализм. 05.19, Дворцовая площадь, порядка 150-200 пустых новых машин для ДПС/ Много ассоциаций, например: утреннее благословение (проклятие? Ангел что-то строго склонился), вспоминается напутствие сотрудников ДПС героем Михаила Ефремова в фильме "День выборов"... может, это ещё сон? На жаре, в сегодняшние-то плюс 29», - пишет петербургский фотограф Павел Платонов, запечатлевший необычную картину.