Петербург готовится побить новый температурный рекорд

Температура в Петербурге сегодня может достигнуть 30 градусов по Цельсию. Предыдущий рекорд – плюс 27 градусов – был 43 года назад.

Об аномально жаркой погоде 15 мая предупредил горожан главный синоптик города Александр Колесов.

«Утро очередного экстремально жаркого дня. Встречаем сегодня в Санкт-Петербурге первые +30 гр. Надеюсь. И бьем экстремум 1975 года в +27 гр. Последний раз +30 гр. в городе было 3 июля 2016 года», – написал он на своей странице в Facebook.

По данным Росгидромета, сейчас в городе температура уже достигла отметки в 23,1 градуса.

Вчера, 14 мая, температура достигала 29,3 градуса. Такой жары не было отмечено за всю историю наблюдений за погодой в нашем регионе.

Судя по прогностической карте предупреждений по СЗФО, из-за высокой температуры воздуха Петербург и Ленобласти помечены желтым цветом (погода потенциально опасна), а в соседней Новгородской области объявлен оранжевый уровень из-за высокой угрозы лесных пожаров.

По материалам «Фонтанки»