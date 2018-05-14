У аттракциона «Ракета» в «Диво острове» на Крестовском оборвался трос

Аттракцион «Ракета» в парке на Крестовском острове приостановил работу вечером 14 мая. Представители парка уверяют, что никто из посетителей не висит в воздухе, однако очевидцы выкладывают видео с обратной картиной.

Как сообщают горожане в соцсетях, аттракцион завис в воздухе вечером 14 мая, люди сидят в кабине на высоте около 50 метров как минимум полчаса. Представители парка уверили «Фонтанку», что «Ракета» приостановила работу без пассажиров на борту и сейчас все, кто был в воздухе, вернулись на землю.

Напомним, именно у этого аттракциона в 2010 году из-за жары лопнул один из тросов. 10 человек, которые находились внутри, быстро эвакуировали, никто не пострадал. Парком после инцидента заинтересовалась прокуратура, к административной ответственности была привлечена директор парка.

По материалам «Фонтанки»