Петербурженка создала маршрут по дворам от 2-й до 19-й линии Васильевского острова

Петербургский архитектор и арт-директор школы дизайна Wall Art School Екатерина Новикова нарисовала карту пешеходного маршрута по Васильевскому острову для тех, кто хочет срезать путь и не встречаться с машинами. Маршрут составляет около пяти километров и с помощью него через дворы можно пройти от 2-й до 19-й линий.