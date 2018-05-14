Петербурженка создала маршрут по дворам от 2-й до 19-й линии Васильевского острова
Петербургский архитектор и арт-директор школы дизайна Wall Art School Екатерина Новикова нарисовала карту пешеходного маршрута по Васильевскому острову для тех, кто хочет срезать путь и не встречаться с машинами. Маршрут составляет около пяти километров и с помощью него через дворы можно пройти от 2-й до 19-й линий.
Ранее Новикова нарисовала серию карт проходных дворов Петербурга: по дворам Невского проспекта - по маршруту можно пройти от Литейного проспекта до Лиговского. Вторая карта посвящена системе дворов по улице Рубинштейна. Третий выпуск серии «Проходные дворы» позволяет пройти от Фонтанки до Обводного канала.
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