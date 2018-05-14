Летом на станциях «Новокрестовская» и «Беговая» появится Wi-Fi

Wi-fi на новых станциях «Новокрестовская» и «Беговая» появится летом. Об этом рассказали в пресс-службе петербургского метрополитена.

Сеть будет построена на перегонах «Приморская» — «Новокрестовская» и «Новокрестовская» — «Беговая» и в вестибюлях. Всего обещают установить 22 базовые станции и проложить 18 км кабеля.

Станция метро «Новокрестовская» открылась для петербуржцев в тестовом режиме в воскресенье, 13 мая и проработала до 19:00. Позже станцию снова закрыли для дальнейшей обкатки. В постоянном режиме ее откроют вместе с «Беговой» ближе к Дню города — 27 мая.

Для тех, кто не успел увидеть «Новокрестовская» своими глазами, предлагаем посмотреть наш фоторепортаж.