Минкультуры прокомментировало снос казармы Семеновского полка в Петербурге
Министерство культуры подтвердило возможность сноса исторической казармы лейб-гвардии Семеновского полка на Звенигородской улице, сообщает РБК-Петербург.
«В связи с ужасным состоянием постройки, которая, по сути, находится в руинированном состоянии, мы рассматриваем вариант разборки здания и его последующего воссоздания», — рассказала глава Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Наталья Волынская.
Ранее о сносе здания сообщили градозащитники из городского отделения ВООПИиК. По их словам, это связано со строительством новой сцены Малого драматического театра. Здание казармы было построено в конце XVIII — начале XIX века. Оно находится на Звенигородской улице, 7. Изначально его планировали приспособить под входную группу нового здания театра, но теперь, как считают градозащитники, согласно техническому заключению, здание признали аварийным.
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