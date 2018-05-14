Воскресная жара в Петербурге побила исторический рекорд

13 мая стало самым жарким за всю историю в Петербурге. Об этом главный синоптик города Александр Колесов рассказал на своей странице в Facebook.

Синоптик уточнил, что температура побила предыдущий рекорд 2010 года на 0,2 градуса, дойдя до отметки в 27,7 градусов. Колесов отметил, что 14 и 15 мая будет еще теплее.

График показывает, как май 2018 года отличается от прошлогоднего. В начале месяца в 2017 году в Петербурге шел снег. 

 

С чем связаны погодные аномалии в городе, изменения климата и что нас ждет в будущем Александр Колесов рассказал нам здесь. 


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