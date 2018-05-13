«Новокрестовскую» закроют, чтобы открыть вместе с «Беговой» ко Дню города
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фото: Илья Каминский
После тестовых мероприятий 13 мая станцию метро «Новокрестовская» закроют на дальнейшую обкатку. В постоянном режиме ее откроют вместе с «Беговой».
Как пояснили в КРТИ, полноценное открытие произойдет ближе к 27 мая. Напомним, сегодня «Новокрестовская» приняла первых пассажиров: был открыт один из входов, чуть позже заработали траволаторы. Работать она будет до 19:00.
Кто не успел опробовать станцию, может посмотреть наш фоторепортаж с открытия «Новокрестовской».
По материалам «Фонтанка.ру»
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