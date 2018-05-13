«Новокрестовскую» закроют, чтобы открыть вместе с «Беговой» ко Дню города

После тестовых мероприятий 13 мая станцию метро «Новокрестовская» закроют на дальнейшую обкатку. В постоянном режиме ее откроют вместе с «Беговой».

Как пояснили в КРТИ, полноценное открытие произойдет ближе к 27 мая. Напомним, сегодня «Новокрестовская» приняла первых пассажиров: был открыт один из входов, чуть позже заработали траволаторы. Работать она будет до 19:00.

Кто не успел опробовать станцию, может посмотреть наш фоторепортаж с открытия «Новокрестовской».

По материалам «Фонтанка.ру»