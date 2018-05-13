В Петербурге появился второй военный музей-корабль

Миноносец водоизмещением свыше 6 тысяч тонн и длиной 156 метров войдёт в состав экспозиции парка «Патриот» Западного военного округа и будет экспонироваться у причалов кронштадтской Усть-Рогатки.

«Прибытие корабля-музея в Кронштадт приурочено к 314-й годовщине со дня основания Кронштадта и Балтийского флота, которые отмечаются ежегодно 18 мая. Гости праздника первыми смогут увидеть один из крупнейших кораблей Балтийского флота, на вооружении которого стоят ракетные и артиллерийские комплексы», — рассказали в пресс-службе.

Миноносец «Беспокойный» станет вторым военным кораблём-музеем в Петербурге после крейсера «Аврора».

Судно заложили на заводе им А. А. Жданова 8 апреля 1987 года, спустили на воду 9 июня 1990 года. В 1994 году корабль обеспечивал визит в Санкт-Петербург английской королевы Елизаветы II. На вооружении миноносца состоят противокорабельные ракеты, пусковые установки для зенитных ракет, двухорудийные артиллерийские комплексы дальнобойностью более 20 км.

По материалам «Фонтанка.ру»