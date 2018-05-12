До юбилея осталась парочка: под «Мостом глупости» снова не прошла «Газель»
Спите наверное? Хорошо вам... А меня разбудили! pic.twitter.com/5U6gfDKFd0— Мост глупости (@FoolsBridge) 11 мая 2018 г.
Под знаменитым путепроводом на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги в Санкт-Петербурге, где постоянно застревают машины, в ночь на 12 мая случилось новое ДТП. При прохождении «препятствия» очередная «Газель» потеряла свою будку. На путепроводе висит растяжка, предупреждающая, что «Газель» не пройдёт, и это «предсказание» регулярно сбывается.
По подсчётам Твиттера «Мост глупости», нынешнее ДТП в этом месте – 148-е. «Готовимся к юбилею!» – пишут в Твиттере.
По материалам «Фонтанка.ру»
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