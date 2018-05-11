Во время ЧМ Крестовский остров будут охранять средства ПВО

Во время ЧМ-2018 небо над Крестовским островом в Петербурге будут охранять средства ПВО. 

Для этого около стадиона стадиона «Санкт-Петербург», в радиусе 5 километров установят два специальных два комплекса. Предполагается, что основной их задачей будет защита стадиона от беспилотников, в том числе перехват дронов с помощью радиоэлектронной борьбы.

Ранее стало известно, что в Петербурге и городах, принимающих мундиаль, будет введен особый противопожарный режим, включающий запрет на шашлыки в лесу.


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