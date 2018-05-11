В мае небо над Невским проспектом начнут расчищать от проводов

В рамках программы «Чистое небо» в мае от проводов начнут освобождать Казанский собор а затем и весь Невский проспект. Работы планируют завершить в июне. Это стало возможным из-за использования троллейбусов с увеличенным автономным ходом.

К концу апреля рабочие уже демонтировали и переключили около 80 из 200 переходов проводов через Невский проспект. Далее это планируют сделать еще с 90 переходами, но из-за предстоящего чемпионата мира по футболу работы будут временно приостановлены.

Комитет по информатизации и связи Смольного уже проложил вдоль Невского проспекта волоконно-оптический кабель. На данный момент готовы 10 подземных переходов, куда можно убирать провода.

Фото: @mrs_tatjana_l