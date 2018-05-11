Мост Бетанкура и набережную Макарова откроют 13 мая в 9 утра

В воскресенье, 13 мая, в 9:00 для жителей Санкт-Петербурга в рабочем режиме запустят движение транспорта по мосту Бетанкура и дополняющему его участку набережной Макарова. Параллельно меняют схему съезда с ЗСД.

Как 11 мая рассказали «Фонтанке» в КРТИ, с 13 мая в районе съезда с ЗСД в створе Адмиральского проезда меняется схема организации дорожного движения. В частности, на Флагманской улице от Морской набережной до улицы Кораблестроителей будет организовано двустороннее движение транспорта. На перекрёстке Морской набережной и Адмиральского проезда появится возможность повернуть направо с Морской набережной в Адмиральский проезд при движении от дома 39 в сторону дома 45. Напротив домов 39 и 41 по Морской набережной ликвидируют временные остановки общественного транспорта.

Помимо этого 13 мая станцию метро «Новокрестовская» откроют для пассажиров на вход и выход. В этот день пройдет матч «Зенит» – «СКА-Хабаровск».

Фото: @inxell

По материалам «Фонтанки»