Петербуржцев просят проверить качество уборки улиц от пыли

В сообщении активистов отмечается, что правительство города обещало убрать улицы от песка и пыли (ежегодная проблема после зимы) к 8 мая. Теперь горожане смогут проверить, исполнили в Смольном обещание. Петербуржцы смогут замерить уровень пыли у себя дома и написать об этом в комментариях к посту.

Согласно нормативам, допускается не более 30 грамм смета на квадратный метр улицы. В начале следующей недели активисты начнут проверять улицы и выкладывать адреса самых грязных в сеть.