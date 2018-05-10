Петербургские парфюмеры превратят Царицын фонтан Летнего сада в огромный флакон духов

Петербургские парфюмеры планируют превратить Царицын фонтан в Летнем саду в огромный флакон духов. Вместо воды представители Гильдии парфюмеров России хотят использовать цветочный концентрат с ароматом под названием «Счастье», который разработала парфюмер Кира Орман, пишут «Невские новости». Композицию аромата составляют ноты грейпфрута, фрезии, айвы, зеленого чая, кедра и белого мускуса.

Флакон планируют установить к фестивалю «Цветочная ассамблея-2018», который пройдет в Петербурге с 21 по 27 июня. Парфюм для фонтана водорастворим и состоит из природных изоляторов и натуральных веществ, он безопасен для окружающей среды, в том числе и для аллергиков. Парфюмеры добавили, что аромат полностью согласован, утвержден и у него даже есть специальный паспорт безопасности.

Напомним, в период проведения фестиваля вход в Летний сад будет платным. Цена за входной билет пока не установлена.

Фото: @ryazanova.ann