В Петербурге собираются снести казарму лейб-гвардии Семеновского полка

Градозащитники и депутаты ЗакСа уже обратились с открытым письмом к министру культуры Владимиру Мединскому с требованием отменить снос.

Здание казармы было построено в конце XVIII — начале XIX века. Оно находится на Звенигородской улице, 7. Изначально его планировали приспособить под входную группу нового здания театра, но теперь, как считают градозащитники, согласно техническому заключению, здание признали аварийным.