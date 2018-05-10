В Петербурге собираются снести казарму лейб-гвардии Семеновского полка
В Петербурге планируют снести казарму лейб-гвардии Семеновского полка. По информации градозащитников из городского отделения ВООПИиК, это связано со строительством новой сцены Малого драматического театра.
Градозащитники и депутаты ЗакСа уже обратились с открытым письмом к министру культуры Владимиру Мединскому с требованием отменить снос.
Здание казармы было построено в конце XVIII — начале XIX века. Оно находится на Звенигородской улице, 7. Изначально его планировали приспособить под входную группу нового здания театра, но теперь, как считают градозащитники, согласно техническому заключению, здание признали аварийным.
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