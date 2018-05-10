Петербурженка забралась на крышу здания, чтобы посмотреть салют, и провалилась сквозь стекло

Несколько десятков человек решили посмотреть салют с крыши института электрофизики на Дворцовой набережной, дом 18, вечером 9 мая. Одна девушка провалилась сквозь стекло и уехала в реанимационной машине, передаёт корреспондент «Фонтанки».

На крыше дома №30 по Дворцовой набережной за салютом в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне наблюдали несколько десятков человек. Как рассказали сами руферы, их было около сотни. По предварительной информации, петербурженка провалилась сквозь стеклянную крышу и пролетела несколько метров. От здания ее забрала реанимационная машина.

При первичном осмотре у нее диагностировали перелом ноги. Остальных руферов сняли с крыши спасатели и встретила полиция. У большинства взяли объяснения и отпустили домой. Полицейские и спасатели от комментариев на месте происшествия отказались

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