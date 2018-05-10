Жильцы дома на Композиторов установили памятник блокадной кошке

Жильцы дома №4 на улице Композиторов установили во дворе памятник блокадной кошке.



Скульптура изображает кошку, сидящую на стуле и греющуюся под торшером. Идея о памятнике пришла в голову петербуржцам зимой этого года. Автором проекта стала руководитель студии художественного литья «АСС» Наталья Рысева.

Кошки спасали жителей блокадного Ленинграда от крыс - тогда грызуны-переносчики опасных болезней и поедавшие запасы зерна и других продуктов были настоящей угрозой. Это уже не первый подобный памятник в Петербурге - в честь котов-спасителей на Малой Садовой улице установили скульптуры кошке Василисе и коту Елисею.