Запуск станции метро «Беговая» отложили на неопределенный срок

Новую станцию петербургского метро «Беговая» не откроют 13 мая — ее запуск отложили на неопределенный срок, пишет «РБК».

Источник со ссылкой на анонимного специалиста пишет, что задержка связана с проблемами с грунтовыми водами, но эта информация не проверена. Ранее в КРТИ заявили, что «Беговую» будут использовать только в форс-мажорных обстоятельствах.

Открытие «Новокрестовской» запланировано на 13 мая. На сайте петербургского метро появилась схема подземки, на которой отмечены новые станции Невско-Василеостровской линии и Лахтинско-Правобережной линии. Мост Бетанкура через Малую Неву у Серного острова, соединяющий Васильевский остров и Петроградскую сторону, также планируют открыть к маю.