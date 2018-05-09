«Евровидение» определилось с первой десяткой финалистов

Первый полуфинал «Евровидения» завершился в Лиссабоне. По итогам совместного голосования жюри и телезрителей, в десятку финалистов вошли представители Израиля, Эстонии, Чехии, Австрии, Кипра, Болгарии, Албании, Финляндии, Ирландии и Литвы. Список опубликован на сайте международного песенного конкурса.

Второй полуфинал пройдет в Португалии 10 мая. Представительница России Юлия Самойлова, которая не смогла принять участие в прошлогоднем конкурсе из-за решения украинского Совбеза, выступит во втором полуфинале с песней I Won't Break. Конкуренцию ей составят представители 17 стран.

Помимо результатов голосования зрителей и жюри, при подведении итогов учитывается мнение Португалии, Испании и Великобритании. Их исполнители показывают номера вместе со всеми, но «вне конкуренции»: места в финале для хозяйки конкурса и стран-основателей «Евровидения» гарантированы априори.

Право на организацию соревнований в этом году Португалия получила после того, как на «Евровидении-2017» победил певец Салвадор Собрал. Финал конкурса состоится в субботу, 12 мая.

По материалам «Фонтанка.ру»