В акции «Бессмертный полк» участвовало около миллиона петербуржцев

В шествии «Бессмертного полка» 9 мая 2018 года на Невском проспекте приняли участие примерно миллион человек. Марш мира, а не шествие милитаристов – вот что такое «Бессмертный полк». В этом его смысл и его цель. Люди выходят на улицы, вспоминая дедов и бабушек, но и помня о своих детях. Это парад не только Победы в войне, но участия, сопереживания, любви и памяти. Ведь чтобы история не повторилась, мы должны помнить.

Горожане прошли 4 километра по Невскому проспекту и финишировали на Дворцовой площади, в процессе колонна растянулась на два километра. Возле Эрмитажа вскоре начнётся праздничный концерт, вечером горожан ждёт салют.

Напомним, годом раньше по официальным подсчётам в колонне на Невском было примерно 750 тысяч человек.

По материалам «Фонтанка.ру»

Фото: @andrei_mikhailov