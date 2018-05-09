Метро Петербурга изменит режим работы в День Победы

В День Победы 9 мая метро Петербурга будет работать по измененному расписанию. Как сообщили в пресс-службе подземки, это связано с праздничными мероприятиями, проходящими в городе.

Так, станция «Адмиралтейская» с 8-30 до 11-30 и с 15-30 до 00-00 будет работать только на выход. Станции «Площадь Александра Невского 1» и «Площадь Александра Невского 2» с 14-00 до 15-25 также будут закрыты на вход.

Вестибюль 1 станции «Площадь Восстания» (выход на улицу Восстания) с 14-30 до 15-30 будет работать на вход и выход, а вестибюль 2 (выход на Московский вокзал) с 14-30 до 15-30 будет открыт только на выход.

Станция «Маяковская» с 14-30 до 15-30 будет закрыта для входа и выхода пассажиров, поезда проследуют станцию без остановки. Вестибюль 2 станции «Невский проспект» (выход на канал Грибоедова) с 9-00 до 22-00 работает только на выход, с 22-00 до 05-36 10 мая закрыт для входа и выхода пассажиров. Станция «Горьковская» с 21-25 до 22-00 будет открыта только на выход.

В пресс-службе метрополитена отметили, что при необходимости возможно оперативное регулирование пассажиропотока. Также стало известно, что в ночь на 10 мая метро в Петербурге будет работать круглосуточно. Кроме того, всю ночь горожане смогут пользоваться автобусами. Как уточнили в «Пассажиравтотрансе», в ночь с 9 на 10 мая с 00:00 до 06:00 будет осуществляться движение по маршрутам №8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142, 154. Оплатить проезд можно покупкой разового билета и электронным проездным.

По материалам «ДП»