На Дворцовой площади идет парад Победы — фоторепортаж

Сегодня, 9 мая, в 10 утра на Дворцовой площади в Петербурге начался торжественный парад в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Командует парадом начальник штаба ЗВО генерал-лейтенант Виктор Астапов, а принимает парад – командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов.

Как сообщалось ранее, пешими колоннами площадь пройдут 4,5 тысячи курсантов и военнослужащих.