На Дворцовой площади идет парад Победы — фоторепортаж
Сегодня, 9 мая, в 10 утра на Дворцовой площади в Петербурге начался торжественный парад в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Командует парадом начальник штаба ЗВО генерал-лейтенант Виктор Астапов, а принимает парад – командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов.
Как сообщалось ранее, пешими колоннами площадь пройдут 4,5 тысячи курсантов и военнослужащих.
Славно начато славное дело В грозном грохоте, в снежной пыли, Где томится пречистое тело Оскверненной врагами земли. К нам оттуда родные березы Тянут ветки и ждут и зовут, И могучие деды-морозы С нами сомкнутым строем идут. . Вспыхнул над молом первый маяк, Других маяков предтеча,- Заплакал и шапку снял моряк, Что плавал в набитых смертью морях Вдоль смерти и смерти навстречу. . Победа у наших стоит дверей… Как гостью желанную встретим? Пусть женщины выше поднимут детей, Спасенных от тысячи тысяч смертей,- Так мы долгожданной ответим.
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