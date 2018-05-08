Петербург стоит в огромных пробках из-за военной техники для парада

В Петербурге вечером 8 мая движение в центре города и на КАД остановилось из-за прохода военной техники на Дворцовую площадь для участия в Параде Победы.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», ситуация на дорогах оценивается в 7 баллов. Центр города окрашен красным цветом. Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты стоят в направлении центра, пробки образовались на невских набережных, Невском проспекте и прилегающих улицах. Военная техника проходит на Дворцовую площадь с аэродрома «Горелово» через Аннинское шоссе, Красносельское шоссе, КАД, Пискарёвский проспект и Литейный мост.

Очевидцы в соцсетях и в «Яндекс.Картах» сообщили, что военный транспорт уже прошёл по КАД, Пискарёвскому проспекту и набережным Невы. В частности, на видео в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, как по КАД едет военная техника, а затем — огромный хвост пробки из ожидающих автомобилистов.