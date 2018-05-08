Петербург стоит в огромных пробках из-за военной техники для парада
В Петербурге вечером 8 мая движение в центре города и на КАД остановилось из-за прохода военной техники на Дворцовую площадь для участия в Параде Победы.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», ситуация на дорогах оценивается в 7 баллов. Центр города окрашен красным цветом. Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты стоят в направлении центра, пробки образовались на невских набережных, Невском проспекте и прилегающих улицах. Военная техника проходит на Дворцовую площадь с аэродрома «Горелово» через Аннинское шоссе, Красносельское шоссе, КАД, Пискарёвский проспект и Литейный мост.
Очевидцы в соцсетях и в «Яндекс.Картах» сообщили, что военный транспорт уже прошёл по КАД, Пискарёвскому проспекту и набережным Невы. В частности, на видео в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, как по КАД едет военная техника, а затем — огромный хвост пробки из ожидающих автомобилистов.
В 15.30 сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал самую длинную пробку для данного времени суток за всю последнюю неделю, 9-километровую, на внешней стороне КАД, от реки Оккервиль до Рябовского шоссе. В 16.00 — неожиданно плотное движение на Пискарёвском проспекте. Загруженность магистрали в центр — 8 баллов, что на 3 балла выше обычного. В это же время зафиксирована необычно сложная пробка — Садовая улица, набережная Лебяжьей канавки, от Сенной площади до Дворцовой набережной.
В пробке длиной 2.9 км можно потерять 1 час 4 минуты, что на 30 минут больше обычного. Кроме того, стоят Дворцовая площадь, Дворцовый мост, Биржевая площадь, Биржевой мост, Мытнинская набережная, Кронверкская набережная, улица Куйбышева, Сампсониевский мост, от Невского проспекта до Пироговской набережной. В пробке длиной 3.8 км можно потерять 48 минут, что на 22 минуты больше обычного.
По материалам «ДП»
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