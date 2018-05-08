В Петербурге отменили разводку мостов после 9 мая

В ночь на 10 мая в Петербурге не будут разводить мосты через Неву. Об этом во вторник, 8 мая, сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

«Разводка мостов не производится в нерабочие праздничные дни Российской Федерации», — уточняется в сообщении. В ночь с 7 на 8 мая, а также с 10-го на 11-е число мосты разведут по графику. Кроме того, в ночь на 10 мая метрополитен Петербурга будет работать без перерыва в связи с проведением праздничных мероприятий в День Победы и памятной акции «Бессмертный полк».

Также в эту ночь горожане смогут воспользоваться автобусами. Как уточнили в «Пассажиравтотрансе», с 00:00 до 06:00 автобусы будут курсировать по маршрутам № 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142, 154.

Полную программу празднования Дня Победы в городе можно узнать здесь.

По материалам «ДП»