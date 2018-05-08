Стала известна полная программа мероприятий в честь Дня Победы в Петербурге

9 мая вся страна будет отмечать 73-ю годовщину Великой Победы. Жители и гости города смогут принять участие в праздничных мероприятих, участниками которых также станут ветераны. Помимо этого, только 9 мая петербуржцы смогут со скидкой посмотреть в кинотеатрах «Довлатова», «Аритмию» и «Тренера», и другие российские картины, а военную драму «Сталинград» покажут в IMAX. Петербургское метро в ночь на 10 мая будет работать без перерыва. Предлагаем ознакомиться с программой праздничных мероприятий в этот день.