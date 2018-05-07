Петербургский уличный художник разместил картину, посвященную инаугурации президента

Петербургский уличный художник Миша Маркер представил свою новую работу, посвященную инаугурации президента Путина 7 мая. Вывешенный на одной из улиц города плакат называется «Ода на день восшествия на престол».

Ранее в Петербурге появилось граффити, посвященное этому событию.

В марте Миша Маркер разместил в центре Петербурга картину по мотивам фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». На ней написано «Нам билбордов не хватит спрашивать». Также из его работ - картина, на которой изображен крест, сложенный из двух полицейских дубинок, антивоенная картина «Каре» на пересечении Загородного проспекта и Щербакова переулка, на перекрестке улиц Марата и Разъезжей он разместил работу по мотивам песни Виктора Цоя, на пересечении Свечного переулка и Коломенской улицы повесил картину «Заприщай и властвуй», а на Лиговском проспекте благодаря художнику появилась работа «Каждый свят».