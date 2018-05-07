Петербургские руферы забрались на строящийся мост Бетанкура

Петербургские руферы незаконно пробрались на строящийся мост Бетанкура, соединяющий Васильевский остров и Петроградскую сторону. Видео опубликовано на канале Urban Dreams на Youtube.

Руферы прошли на строительную площадку без касок и одежды. Рабочие спросили, кто они такие. Однако руферы прикинулись сотрудниками пресс-службы выполняющей работы компании, и их пропустили. Молодые люди забрались на 46-метровый пилон и сняли видео с помощью квадрокоптера. Несмотря на то, что ролик опубликован 7 мая, на кадрах заметен снег.

Петербургские руферы уже успели побывать в плавучем доке Ремонтно-эксплуатационной базы флота на Петровском острове, на крыше Московского вокзала, куполе Успенской церкви и арке Главпочтамта.

Мост Бетанкура, или, как его еще называют Серный мост, построили специально к ЧМ-2018. Идею назвать мост в честь Бетанкура выдвинул ректор Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I Александр Панычев, поскольку в феврале 2018 года будет отмечаться 260-летие знаменитого ученого и первого ректора этого учебного заведения.

На мосту будет шесть автомобильных полос, велодорожка и тротуар.