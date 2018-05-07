Появление проституции в Петербурге

Как гласят статистика и история, проституция всегда появляется там, где люди много работают – что сейчас, что 300 лет назад. В Петербург древнейшую профессию привезли голландки сразу после заложения Петром I Петропавловской крепости в 1703 году. Они быстро сообразили, что здесь началось масштабное строительство и на этом можно сделать деньги. Но когда уже к середине-второй половине XVIII века оно закончилось, центр недорогой проституции перенесся на Сенную площадь, потому что здесь было много провинциалов, которые приезжали работать из маленьких городов.

Как приходили в профессию

Стандартный путь в проститутки выглядел так: крестьянка приезжала из деревни, устраивалась, например, работать прислугой, а хозяин постепенно склонял ее к этой деятельности. Или девушка приезжала искать работу, находила в газете объявление о поиске служанки, а уже при встрече ей предлагали лучшую оплату, но и другие условия труда.

Легализация проституции

Петр I отправлял проституток на каторгу, но только тех, которые оказывали услуги солдатам – чтобы венерические заболевания не распространились в армии, и она не вымерла. Позже Екатерина II издала указ, по которому сутенеров сажали за решетку. А Павел I, отец Николая I, всех причастных к такой деятельности – как работниц, так и организаторов – отправлял в Сибирь, преимущественно в Иркутск.

В 1840 году Николай I в первый и последний раз в истории нашей страны легализовал проституцию. Он решился на этот шаг, потому что посмотрел на статистику венерологических больниц. Пенициллин еще не изобрели, сифилис был настоящим бичом, не говоря уже о других заболеваниях. Некоторых проституток отлавливали, их дело полицейские заносили в архив и, судя по нему, большая часть женщин была заражена.

Конечно, Николая это не устраивало, поэтому он решил хотя бы подчинить деятельность собственному контролю, потому что побороть ее невозможно. Через три года, в 1843 открылся врачебно-полицейский комитет, который ставил эскортниц на учет. Если женщина выбирала для себя такой карьерный путь, то у нее изымали паспорт, чтобы она не подделала или не потеряла его. Главный полицейский района выдавал заменительный билет желтого цвета, а вместе с ним медицинскую книжку – тоже желтую. В ней записывалось, сколько раз женщина проходила медицинский осмотр – она была обязана посещать врача каждое воскресенье.

Также правила, созданные Николаем I, гласили, что официально заниматься проституцией не могла девочка до 16 лет, хотя это мало кого останавливало. Кроме того, была создана отдельная инструкция для организации публичных домов. Ими могли управлять только женщины строго от 30 до 60, мужчинам это было запрещено, чтобы минимизировать жестокое отношение. Хозяйка борделя занималась юридическими вопросами, контролировала гигиену, сопровождала работниц на осмотр. Но часто они давали врачам взятки, так что, несмотря на все усилия, очень многие девушек были заражены. Держательницы борделей по закону забирали себе три четверти дохода, остальное получали проститутки.