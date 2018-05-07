В День города в Петербурге пройдет Большой велопарад

В День города, 27 мая, в Петербурге пройдет большой велопарад, который начнется в 11 утра на пересечении Литейного проспекта и улицы Жуковского. Колонны участников начнут собираться в 10 часов.

Завершится велопробег в парке 300-летия, где обустроят развлекательную зону, выступления музыкальных групп и фудкорт.

Ранее стало известно, что в Василеостровском и Адмиралтейском районах появятся новые веломаршруты. Контракт на их проектирование заключил «Городской центр управления парковками». Ранее эти маршруты выбрали в результате конкурса проектов «Твой бюджет».