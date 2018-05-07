С исторического дома на Васильевском острове исчезли горельефы с головами львов

На первом этаже дома 32 на 13-й линии Васильевского острова исчезли пять горельефов с изображением львиных голов. Очевидцы также сообщают, что новый арендатор помещения в историческом здании просто сбил старинную лепнину. 

Корреспондент «Фонтанки» лично убедился в правдивости информации. Помимо этого он заметил, что  вместо одного из окон арендатор уже пробил дверь.

Дом 32 — исторический, дореволюционной постройки (примерная датировка — 1909-1910 годы). Построен архитектором А. Прохоровым. 

Помещение на первом этаже 26 июля прошлого года было отдано в аренду с торгов Фонда имущества. Победителем стало некое ООО «Вегас», бывшее единственным заявителем. Специализация ООО — розничная торговля продуктами, включая напитки, и табачными изделиями. 

По материалам «Фонтанки»


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