С исторического дома на Васильевском острове исчезли горельефы с головами львов

На первом этаже дома 32 на 13-й линии Васильевского острова исчезли пять горельефов с изображением львиных голов. Очевидцы также сообщают, что новый арендатор помещения в историческом здании просто сбил старинную лепнину.

Корреспондент «Фонтанки» лично убедился в правдивости информации. Помимо этого он заметил, что вместо одного из окон арендатор уже пробил дверь.

Дом 32 — исторический, дореволюционной постройки (примерная датировка — 1909-1910 годы). Построен архитектором А. Прохоровым.

Помещение на первом этаже 26 июля прошлого года было отдано в аренду с торгов Фонда имущества. Победителем стало некое ООО «Вегас», бывшее единственным заявителем. Специализация ООО — розничная торговля продуктами, включая напитки, и табачными изделиями.

По материалам «Фонтанки»