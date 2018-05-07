В Петербурге появилось граффити к инаугурации Путина

В Петербурге появилось граффити к инаугурации президента России 7 мая. Художники арт-группы «Явь» нарисовали сцену из балета «Лебединое озеро», таким образом сделав отсылку к августовскому путчу — событиям 1991 года.

Сцену из балета арт-группа выбрала, так как произведение стало одним из символов событий августа 1991 года. 19 августа, когда члены ГКЧП ввели войска в Москву и взяли под охрану в том числе телецентр Останкино, по всем телеканалам транслировали выпуски новостей с перерывами на балет и классическую музыку.

В понедельник, 7 мая, в Большом Кремлевском дворце состоится торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность президента России. Она начнется в полдень и завершится проходом Президентского полка и богослужением с участием Владимира Путина в Благовещенском соборе Кремля. Транслировать вступление президента в должность будут, в частности, Первый канал, «Россия-1» (ВГТРК), «Россия-24» (ВГТРК), НТВ, ОТР, МИР.

По материалам «ДП»