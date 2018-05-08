Петербургское метро показало схему с «Новокрестовской» и «Беговой»

На сайте петербургского метро появилась схема подземки, на которой отмечены новые станции Невско-Василеостровской линии и Лахтинско-Правобережной линии. Ее разместят в вагонах и на платформах за три дня до их открытия.

На схеме видны «Новокрестовская», «Беговая» и «Театральная». Нашел свое отражение и переход под Невой на «Спортивной», а также появилось новое название станции «Обводный канал-2» – «Каретная». Как рассказали в пресс-службе метрополитена, схемы заменят за три дня до открытия новых станций зеленой линии.

Ранее администрация заявляла, что для пассажиров обе станции метро откроют во время матча «Зенит» – ЦСКА 29 апреля. Однако затем на этот день запланировали лишь пробные мероприятия, а полноценный запуск перенесли на 2 недели. Теперь предполагается, что 13 мая во время тестового матча «Зенит» – «СКА-Хабаровск» для пассажиров откроют «Новокрестовскую», на «Беговой» будет только рабочее движение.

По материалам «Фонтанки»