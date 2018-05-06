Невский проспект стал «черным» на картах из-за парада и ремонта

Репетиция парада ко Дню Победы и ремонт асфальта сделали Невский проспект на карте Петербурга в «Яндексе» чёрным утром 6 мая. Магистраль закрыта полностью от Дворцового моста до площади Восстания.

Судя по данным сервиса «Яндекс.Пробки», кроме Невского проспекта также закрыта правая полоса на Дворцовой набережной и Адмиралтейская набережная полностью. Из-за репетиции парада с военной техникой закрыта и Миллионная улица.

На самом проспекте от Садовой улицы до площади Восстания продолжается ремонт дороги. Остальная часть (от Садовой улицы до Дворцовой набережной) попала в маршрут следования военной техники на генеральную репетицию парада.

Добавим, что аналитический центр «Яндекса» отмечает необычную плотность движения и по маршруту следования техники, участвующей в параде Победы. В частности, трудности возникли в Красногвардейском районе Петербурга.

По материалам «Фонтанка.ру»