Навигатор не видит, но Невский проспект для машин закрыт

Движение по Невскому проспекту 5 мая перекрыто уже несколько часов. Однако навигаторы не видят перекрытия.

По данным сервисов, в том числе «Яндекс.Пробок», на центральной улице Санкт-Петербурга в данный момент скопилась большая и неприятная пробка. Скорость потока в сторону площади Восстания не превышает 5 километров в час, в сторону Дворцовой немного бодрее – 7 километров в час.

Тем временем, как передаёт корреспондент «Фонтанки», движение по Невскому проспекту закрыто полицией до сих пор. К пятому часу вечера проехать было невозможно на участке от набережной реки Фонтанки до набережной канала Грибоедова. Ограничения были введены с трех часов дня.

Также движение перекрыто в районе Дворцовой площади. Там проводится смотр участников парада Победы.

По материалам Фонтанка.ру