В России введут экологический сбор на одноразовые мангалы

Экологический сбор на одноразовую посуду может быть введен в России в 2019 году. Такое заявление сделал представитель главы государства по охране природы, экологии и транспорту Сергей Иванов, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на РИА Новости.

По словам Иванова, речь идет, в частности, о сборе с производителей на такие предметы как одноразовые мангалы: «Люди едут на природу и оставляют их».

Днём 5 мая вместе с министром МЧС Владимиром Пучковым Иванов участвовал в экологической акции на берегу Ладожского озера.

За различного рода сборы Иванов выступает не в первый раз. Ранее он заявлял, что больше всего будут взимать с тех, чьи товары наносят наибольший вред окружающей среде.

По материалам «Фонтанка.ру»