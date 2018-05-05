Ювелирная компания Caviar представила «Царь-телефон» к инаугурации Путина

Компания Caviar представила несколько «Царь-телефонов» кнопочных моделей и iPhone X в новом дизайне, который посвящен инаугурации президента Владимира Путина. Самая дорогая модель в линейке называется Caviar Inauguration Diamond, ее стоимость составляет 1,9 млн рублей. В дизайне кнопочного телефона уместили главные символы власти России: специальный экземпляр Конституции и знак президента. А также красный цвет кожи, золотой герб и шриф, которые взяты с обложки Конституции. Всего телефонов будет 7 штук, именно поэтому их цена так высока.

Корпус гаджета выполнен из золота 750 пробы и украшен 95 бриллиантами с гравировкой и натуральной телячьей кожей, а надписи на клавишах гравируются вручную.

Кроме того, компания выпустит две модели по более доступным ценам — Caviar Russia Inauguration и Leader Putin Inauguration. Это iPhone X с новым дизайном за 258 тысяч рублей и один кнопочный «Царь-телефон» за 219 тысяч рублей.