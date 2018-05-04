В Пассаже откроется выставка найденных при реставрации редких фотопортретов петербуржцев

Фотографии были напечатаны со стеклянных негативов, которые также представят на экспозиции. «Эта находка невольно наводит на воспоминания об известных фотографах конца 19 — начала 20-го века — Карле Булла — основоположнике фоторепортажа в России и Александре Оцупе. Оба творца имели личное ателье в стенах Пассажа, а их услуги пользовались большим спросом. Найденные снимки — прекрасное доказательство того, как люди, столь далекие от нас в историческом измерении, могут быть так близко. Их изображения, будто не тронутые временем, откроют посетителям образы обычных горожан, их предпочтения в одежде и деталях», — рассказали нам в пресс-службе «Пассажа».