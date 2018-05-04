Во время ЧМ-2018 в Петербурге запретят использование дронов

Петербуржцы не смогут запускать дроны во время чемпионата мира по футболу, который пройдет в июне-июле. Над городом установят зону ограничения полетов, которая будет действовать с 1 июня по 17 июля. Запустить дроны горожане смогут только с разрешения регионального штаба по безопасности во время мундиаля.

Радиус запретной зоны составит 110 километров и помимо Петербурга в нее войдут пригороды. По данным комитета по транспорту, в зоне «ограничивается выполнение полетов гражданскими воздушными судами, в том числе беспилотными, не оборудованными средствами ведения радиосвязи и ответчиками вторичной радиолокации, а также иная деятельность по использованию воздушного пространства, не связанная с полетами воздушных судов».