С петербургских рек и каналов за неделю собрали 600 кг нефтепродуктов

За прошедшую неделю водоемы Петербурга очистили от 600 кг нефтепродуктов.

Специалисты расчистили разливы нефти в акваториях Матисова канала в районе торгового центра «Жемчужная Плаза» и Обводного канала в районе Балтийского вокзала и акватории реки Волковки в районе Алмазного моста. Разлив на реке Славянке в районе Шлиссельбургского проспекта продолжают убирать. После очистки акватории были обработаны сорбентом.

В октябре 2017 года в Петербурге произошел разлив нефтепродуктов на реке Славянке, а нефтяной шлейф распространился от устья реки до местного железнодорожного моста и даже попал в Неву. В декабре этого же года в Неву попали 50 литров дизельного топлива, а масляные пятна покрыли большую площадь акватории Невы и Малой Невки. В феврале 2018 года петербуржцы спасли и отмыли уток на разливе тонны нефти в Красносельском районе.