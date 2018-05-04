В Петербурге перенесли генеральную репетицию парада Победы

Генеральную репетицию парада Победы в Петербурге перенесли на 6 мая. Ранее она была запланирована на 7-е число. О переносе сроков сообщает пресс-служба Западного военного округа.

«Генеральная репетиция переносится с 7 мая на 6 мая, время сохраняется – 10.00», — говорится в сообщении.

Ранее репетиции праздничного парада Победы в Петербурге перенесли с 18:00 на 22:00, чтобы не ограничивать движение в центре города. В общей сложности власти города заявили о планах провести шести репетиций праздничного шествия.