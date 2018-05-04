Петербургские синоптики обещают теплую и сухую погоду на выходных

Синоптики обещают петербуржцам теплую и сухую погоду. По прогнозу Гидрометцентра, в пятницу, 4 мая, ожидаются небольшие осадки, температура воздуха будет держаться на уровне +12 градусов. 

В субботу, 5 мая, в Петербурге ожидается до 13 градусов тепла, но дождей не будет. В воскресенье, 6 мая, столбик термометра поднимется до +17…+18 градусов, а в прибрежных районах ожидается до +13 градусов. 

Фото: @__erratic__


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