Уикенд в Петербурге с 4 по 6 мая

4, 5 мая «Ледовый дворец»

Шоу «OVO» от Cirque du Soleil



В Петербурге заканчиваются гастроли Cirque du Soleil с постановкой из жизни насекомых. В «OVO» впервые за много лет можно увидеть номер «Икарийские игры» — в нем акробаты не только жонглируют предметами с помощью ног, но и выполняют поддержки и перебрасывают друг друга.