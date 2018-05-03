«Такого не видели с 1703 года»: в центре Петербурга огромные пробки

Центр Петербурга утром в четверг, 3 мая, встал в пробки, которые длиннее обычного из-за ремонта Невского проспекта. По состоянию на 10 утра сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал в центре города необычно сложный затор: стоят Литейный и Владимирский проспекты, а также Загородный от улицы Пестеля до Гороховой. Автомобилисты говорят «думали, хуже уже не будет» и иронизируют насчет того, что таких ситуаций не было с 1703 года, сообщает «Водитель Петербурга».

В пробке длиной 2.7 км можно потерять 41 минуту, что на 29 минут больше обычного, отмечают аналитики. Скорость движения на некоторых участках не превышает 2 километра в час. Набережная реки Фонтанки стоит от Московского проспекта до Инженерной улицы и в обратном направлении от Инженерной до площади Ломоносова. Здесь автомобилисты едут чуть быстрее — со скоростью 5 километров в час. На Невском автомобилистам приходится особенно трудно на подъезде к площади Восстания со стороны площади Александра Невского, скорость движения на участки длиной чуть более километра не превышает 7 километров в час. Стоит и само кольцо.

Судя по данным аналитиков сервиса «Яндекс.Пробки», утренние заторы в центре начались около половины восьмого. В 7:36 заторы на Литейном и Загородном по направлению к Московскому проспекту уже оценивались 5 баллов вместо привычных 2-х баллов. Ремонт дорожного покрытия на Невском проспекте начался в середине апреля и должен завершиться к 13 мая. Он проходит поэтапно, сначала на участке от Дворцового моста до площади Восстания, потом —на участке от площади Восстания до площади Александра Невского. Второй этап стартует уже после Чемпионата мира по футболу-2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля. Участок Невского проспекта от набережной канала Грибоедова до Литейного проспекта закрыли в среду вечером 2 мая и планируют открыть к полуночи 5 мая. По информации правительства Петербурга, ремонт главной улицы города обойдется в 216 млн рублей. Подрядчиком работ выступает ЗАО «ВАД».

По материалам «ДП»