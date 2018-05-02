До конца недели в Петербурге будет пасмурная и дождливая погода

До конца недели погода в Петербурге останется пасмурной и дождливой. По прогнозам синоптиков, в городе будут туманы и дожди. Об этом сообщается на официальном портале ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В четверг, 3 мая, на город надвинется сильный туман, в пятницу ожидаются дожди и грозы в некоторых районах Петербурга. А в субботу и воскресенье выйдет солнце.

Средняя дневная температура воздуха составит 15 градусов. По прогнозам, самым теплым днем станет пятница — воздух прогреется до +18 градусов.