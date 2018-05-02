Невский проспект закроют на ремонтные работы

Невский проспект снова закроют на ремонтные работы. Участок от набережной канала Грибоедова до Литейного проспекта будет перекрыт 2 мая в 23:00, сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу ГАТИ.

Ремонт будет проходить до 14 мая. При этом, в День Победы участок дороги временно откроют. Помимо этого, с 4 мая до 5 мая водители смогут проехать по перекрестку Невского проспекта с Садовой улицей.

6 мая ремонтные работы перенесут на участок от Садовой улицы до площади Восстания. 12 мая дорожники перейдут на Литейный проспект.