Невский проспект закроют на ремонтные работы

Невский проспект снова закроют на ремонтные работы. Участок от набережной канала Грибоедова до Литейного проспекта будет перекрыт 2 мая в 23:00, сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу ГАТИ.

Ремонт будет проходить до 14 мая. При этом, в День Победы участок дороги временно откроют. Помимо этого, с 4 мая до 5 мая водители смогут проехать по перекрестку Невского проспекта с Садовой улицей.

6 мая ремонтные работы перенесут на участок от Садовой улицы до площади Восстания. 12 мая дорожники перейдут на Литейный проспект.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также

Новости партнеров