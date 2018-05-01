Первомай в Петербурге: как это было

Несмотря на проливной дождь, жители Петербурга вышли на первомайскую демонстрацию. В ней приняли участие городские активисты, политики, представители ЛГБТ-сообщества, а также люди, протестующие против блокировки Telegram.

Праздничную колонну возглавили губернатор Георгий Полтавченко и председатель городского Законодательного Собрания Вячеслав Макаров. После шествия на Дворцовой площади прошел праздничный концерт.

Во время мероприятия полицейские задержали 15 человек. Из них 10 петербуржцев шли в антивоенной колонне с флагами разных государств. Еще три ЛГБТ-активиста оказались задержаны из-за радужных флагов, которые, по мнению правоохранителей, не соответствуют заявленной профсоюзами цели шествия. Также среди арестованных оказалась активистка Варвара Михайлова, которая шла в колонне «Партии мертвых» с портретами Владимира Путина. Пятнадцатого человека задержали во время митинга в поддержку Telegram.

Фото: «Бумага», «Лентач», gov.spb.ru.